Giuseppe Conte | “Misure create per evitare nuovo lockdown Decreto ristori dal 15 novembre”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le ultime misure restrittive decise dal governo, che hanno dato via a numerose proteste in diverse parti del paese non cessano di far discutere parecchio, al punto che lo stesso Premierha ribadito l’importanze di questi provvedimenti, ricordando almpo che nelle prossime settimane inizieranno ad essere erogati i fondi che fanno parte delRistoro. Strategia Il Premier ha così dichiarato: “Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe, ma le riteniamo necessarie pernere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano. che anche altri Paesi hanno adottato, rispondono a una precisa strategia del governo volta a gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti. L’esperienza ci insegna ...

Agenzia_Ansa : 'Il #governo ha riscontrato una oggettiva criticità sui #traporti. Si valuta l'incremento del numero di corse dur… - LegaSalvini : #SALVINI DISINTEGRA CONTE CON UN MEME. 'RISTORATORI PUNITI INGIUSTAMENTE' - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - Pantalaimon83 : Giuseppe Conte - Filippo Sartori nei titoli di coda mi ha fatto ridere davvero. #chesucc3de #upas - Mari_merica : #chesucc3de nei titoli di coda di Un Posto al Sole con Giuseppe Conte ho colto un Duccio Patané ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

L'obiettivo è riportare la curva sotto controllo". Lo afferma Giuseppe Conte, spiegando che lo scenario della pandemia in Italia è di tipo 3: tra le possibilità previste, l'interruzione di attività a ...A Matteo Renzi l’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte proprio non va giù. Non giovano gli appelli all’unità del presidente del Consiglio e del segretario Pd Nicola Zingaretti per superare la difficile second ...