Formula 1 - Il GP dell'Emilia-Romagna si disputerà a porte chiuse (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Gran Premio dellEmilia-Romagna di Formula 1 si correrà a porte chiuse: dopo le trattative tra le istituzioni, il governo nazionale non ha concesso nessuna deroga allultimo DPCM e, pertanto, Imola non potrà ospitare il pubblico sulle tribune.Niente pubblico in tribuna. Originariamente, a Imola si attendevano 13 mila spettatori che opportunamente distanziati avrebbero potuto assistere dal vivo alla corsa. Dopo lultimo Decreto firmato al Presidente del Consiglio dei Ministri, è partita la trattativa tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Imola e lo Stato per una deroga. Tra le proposte cera anche quella di dimezzare ulteriormente il pubblico, ma è arrivato il no secco da parte del governo. Formula ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Gran Premiodi1 si correrà a: dopo le trattative tra le istituzioni, il governo nazionale non ha concesso nessuna deroga allultimo DPCM e, pertanto, Imola non potrà ospitare il pubblico sulle tribune.Niente pubblico in tribuna. Originariamente, a Imola si attendevano 13 mila spettatori che opportunamente distanziati avrebbero potuto assistere dal vivo alla corsa. Dopo lultimo Decreto firmato al Presidente del Consiglio dei Ministri, è partita la trattativa tra la Regione, il Comune di Imola e lo Stato per una deroga. Tra le proposte cera anche quella di dimezzare ulteriormente il pubblico, ma è arrivato il no secco da parte del governo....

xspidermommy : RT @perchetendenza: 'Imola': Perché il GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 in programma questo weekend si correrà a porte chiuse https://t.… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Formula Uno, Gran Premio dell’Emilia Romagna: dove vedere la gara in Tv: La Formula 1 to… - f1_notizie : 28.10.20 FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL’EMILIA ROMAGNA A PORTE CHIUSE | Autodromo di Imola #F1 - paolobitwo : Il GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 si correrà a porte chiuse e a distanza, con la collaborazione della Polistil. ^^ - ph_pluton : RT @perchetendenza: 'Imola': Perché il GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 in programma questo weekend si correrà a porte chiuse https://t.… -