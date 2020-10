Fca-Psa: cda confermano progressi su fusione, nuovo accordo su Faurecia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - I Consigli d'amministrazione di FCA e Groupe PSA "confermano i progressi verso il perfezionamento della fusione e concordano ulteriori passi, anche in relazione alla distribuzione della partecipazione in Faurecia agli azionisti di Stellantis". Lo comunicano i due gruppi in una nota in cui si segnala la firma avvenuta ieri da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione "del progetto di fusione transfrontaliera relativo alla combinazione dei due gruppi". Fca e Psa confermano la stima che l'operazione sia perfezionata entro la fine del primo trimestre 2021 subordinatamente alle consuete condizioni di closing previste dal Combination Agreement. I Cda dei due gruppi hanno "inoltre concordato di consentire a Groupe PSA di cedere fino ad un massimo pari a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - I Consigli d'amministrazione di FCA e Groupe PSA "verso il perfezionamento dellae concordano ulteriori passi, anche in relazione alla distribuzione della partecipazione inagli azionisti di Stellantis". Lo comunicano i due gruppi in una nota in cui si segnala la firma avvenuta ieri da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione "del progetto ditransfrontaliera relativo alla combinazione dei due gruppi". Fca e Psala stima che l'operazione sia perfezionata entro la fine del primo trimestre 2021 subordinatamente alle consuete condizioni di closing previste dal Combination Agreement. I Cda dei due gruppi hanno "inoltre concordato di consentire a Groupe PSA di cedere fino ad un massimo pari a ...

