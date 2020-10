Controlli antiabusivismo a Piazza Venezia | Fori Imperiali e Colosseo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – I Carabinieri del Comando Romahanno eseguito un servizio di controllo nelle aree turistiche tra, via dei, mirato al contrasto di ogni forma di illegalita’ ecommerciale. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno sanzionato 7 cittadini stranieri – del Bangladesh, del Senegal e del Pakistan – tutti senza fissa dimora, dediti al commercio illegale ambulante. I Carabinieri gli hanno sequestrato centinaia di articoli: ombrelli privi di marchio, aste da selfie, bottiglie di acqua minerale e braccialetti in cuoio. Contestate, in totale, sanzioni amministrative per 38.500 euro.