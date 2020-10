Conte, lockdown nell’aria: «Rispettare le misure, altrimenti dovremo chiudere tutto» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte lockdown nell’aria – Mercoledì 28 ottobre 2020. «Se rispetteremo le misure abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown», così il premier Giuseppe Conte nel corso dell’ultima conferenza stampa. A proposito del tanto discusso dpcm, il presidente del consiglio ha detto: «Le nostre scelte possono essere sindacate, ma non abbiamo agito in modo indiscriminato. Non abbiamo chiuso attività che ritenevamo meno importanti. Non ci sono attività di serie A e di serie B», riferendosi in particolar modo ai teatri e cinema. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm Conte: ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)nell’aria – Mercoledì 28 ottobre 2020. «Se rispetteremo leabbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un», così il premier Giuseppenel corso dell’ultima conferenza stampa. A proposito del tanto discusso dpcm, il presidente del consiglio ha detto: «Le nostre scelte possono essere sindacate, ma non abbiamo agito in modo indiscriminato. Non abbiamo chiuso attività che ritenevamo meno importanti. Non ci sono attività di serie A e di serie B», riferendosi in particolar modo ai teatri e cinema. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm: ...

