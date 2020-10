Arriva il soccorso azzurro! Berlusconi salva Conte: “I nostri voti per il bene del Paese” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte è in palese difficoltà. L’opinione pubblica non sta più con lui, la maggioranza si spacca (con Renzi che dà bordate un giorni sì e l’altro pure), i sondaggi calano e gli italiani non si fidano più. Così, nel bel mezzo della tempesta, ecco Arrivare il “soccorso azzurro”. È infatti Silvio Berlusconi in persona a tendere una mano (certamente non disinteressata) al premier: “Esiste un interesse nazionale preminente – spiega Berlusconi in un’intervista al Giornale – che deve portare ad unire gli sforzi. Forza Italia si è resa da subito disponibile a lavorare in questo spirito. Nessun voto per salvare il governo, tutti i voti necessari per fare le cose utili al ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è in palese difficoltà. L’opinione pubblica non sta più con lui, la maggioranza si spacca (con Renzi che dà bordate un giorni sì e l’altro pure), i sondaggi calano e gli italiani non si fidano più. Così, nel bel mezzo della tempesta, eccore il “azzurro”. È infatti Silvioin persona a tendere una mano (certamente non disinteressata) al premier: “Esiste un interesse nazionale preminente – spiegain un’intervista al Giornale – che deve portare ad unire gli sforzi. Forza Italia si è resa da subito disponibile a lavorare in questo spirito. Nessun voto perre il governo, tutti inecessari per fare le cose utili al ...

