Al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come anticipato dalla rivista Chi qualche tempo fa, la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è ormai volta al termine. Nonostante un tentativo di riavvicinamento, i due hanno scelto di prendere due strade separate e a testimoniarlo è l’assenza della modella sugli spalti del Monza in occasione del match dove il calciatore ghanese è sceso in campo. Secondo quanto riportato da Chi, la showgirl sarebbe andata in vacanza insieme all’amica Arianna Alessi una volta giunta al capolinea la storia. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come anticipato dalla rivista Chi qualche tempo fa, lad’amore traè ormai volta al termine. Nonostante un tentativo di riavvicinamento, i due hanno scelto di prendere due strade separate e a testimoniarlo è l’assenza della modella sugli spalti del Monza in occasione del match dove il calciatore ghanese è sceso in campo. Secondo quanto riportato da Chi, la showgirl sarebbe andata in vacanza insieme all’amica Arianna Alessi una volta giunta alla

zazoomblog : Melissa Satta e Boateng ai titoli di coda: “Storia al capolinea” - #Melissa #Satta #Boateng #titoli - PalaDanyela83 : Capisci che una storia è ormai al capolinea quando ormai si dorme in stanze separate, i baci scarseggiano, ognuno s… - CaliaEugenio : Ma certo. Se questi loschi figuri che governano, non hanno compreso il segnale di Napoli, vuol dire che siamo al ca… - _CristinaCri : La moglie del Sacchi decide di inviare alle sei amanti del momento, Pia più altre cinque, una lettera circolare con… - AlessandraSegn5 : @napoliforever89 La gregoraci, la finta storia e' al capolinea, e lei evidentemente per il 30 vuole uscire -

Ultime Notizie dalla rete : capolinea storia Melissa Satta e Boateng ai titoli di coda: “Storia al capolinea” Gossip e TV Al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng

Al capolinea la storia d'amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Fallito il tentativo di riavvicinamento. E spunta l'indizio calcistico ...

Grande Fratello Vip, bomba su Adriana Volpe: "È tornata single. L'amore tra lei e Roberto Parli è finito"

La storia d'amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli è giunta al capolinea. A sganciare la bomba è il settimanale Chi che ha confermato la rottura e rivelato che l'ex concorrente della quarta edizione ...

Al capolinea la storia d'amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Fallito il tentativo di riavvicinamento. E spunta l'indizio calcistico ...La storia d'amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli è giunta al capolinea. A sganciare la bomba è il settimanale Chi che ha confermato la rottura e rivelato che l'ex concorrente della quarta edizione ...