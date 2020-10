Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno il governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche Ma se perdiamo di vista l’obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia rischiamo di aggravare la situazione nel paese sono le parole a quanto si apprende di Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con le categorie a Palazzo Chigi il premier annuncia abbiamo un consiglio dei ministri in cui Proviamo con immediate misure di ristoro indennizzi per qualche arrivi storia in tempi record entro il 15 novembre e fino al doppio ai ristoranti intanto su Facebook Matteo Renzi leader di Italia viva scrive le polemiche sulla nostra semplice richiesta al premier e di rivedere il dpcm chiudendo il ristorante alle 18 ...