Tornano a crescere contagi | terapie intensive e decessi

Oltre 22.000 i contagi, 221 le vittime, dato peggiore dal 15 maggio scorso. Preoccupano anche gli altri indicatori: 127 terapie intensive e oltre 900 ricoveri nelle ultime 24 ore. Iss: incidenza virus ...

Coronavirus Italia: 221 decessi e 21.994 positivi, nuovo balzo delle terapie intensive

In Emilia Romagna aumento dei decessi: 15) e dei casi positivi: 1.413con il record di tamponi 21.401. A Imola i nuovi casi sono 32.

