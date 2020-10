Torna il Maurizio Costanzo Show (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera, in seconda serata su Canale 5, . Saranno tanti gli ospiti di questa prima puntata della 39° edizione. Tanti ospiti in questa prima puntata, che in realtà è la numero 4446. Uno tra gli Show televisivi più longevi della storia della televisione italiana, che ha visto passare nel salotto circa 45 mila ospiti. : chi saranno gli ospiti? La presenza sicuramente più interessante sarà quella della sindaca di Roma Virginia Raggi che sarà protagonista con Massimo Giletto di un divertente siparietto musicale. Il giornalista dedicherà alla sindaca ”Roma nun fa’ la stupida stasera“, cercando di farla cantare. La sindaca sarà protagonista di un’intervista one to one con Costanzo. Il video di Giletti che canta per Virginia Raggi al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera, in seconda serata su Canale 5, . Saranno tanti gli ospiti di questa prima puntata della 39° edizione. Tanti ospiti in questa prima puntata, che in realtà è la numero 4446. Uno tra glitelevisivi più longevi della storia della televisione italiana, che ha visto passare nel salotto circa 45 mila ospiti. : chi saranno gli ospiti? La presenza sicuramente più interessante sarà quella della sindaca di Roma Virginia Raggi che sarà protagonista con Massimo Giletto di un divertente siparietto musicale. Il giornalista dedicherà alla sindaca ”Roma nun fa’ la stupida stasera“, cercando di farla cantare. La sindaca sarà protagonista di un’intervista one to one con. Il video di Giletti che canta per Virginia Raggi al ...

Costanzo : ?? DOMANI, in seconda serata su Canale 5, torna il #MaurizioCostanzoShow! Per scoprire gli ospiti della prima puntat… - PaoloAruffo : RT @jonathanzacconi: Domani torna su Canale 5 un grande classico: #mauriziocostanzoshow Tanti ospiti nella prima puntata che vedrà protago… - jonathanzacconi : Domani torna su Canale 5 un grande classico: #mauriziocostanzoshow Tanti ospiti nella prima puntata che vedrà prot… - mapivi63 : RT @Costanzo: ?? DOMANI, in seconda serata su Canale 5, torna il #MaurizioCostanzoShow! Per scoprire gli ospiti della prima puntata, cliccat… - gybe_ : torna pure il Maurizio Costanzo show è tutto a posto siamo nel ‘98 i vostri sogni non si sono ancora sgretolati avete tutta la vita davanti -