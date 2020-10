Teatri chiusi, Conte risponde al Maestro Muti: ‘Decisione grave ma necessaria’ (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe Conte interviene sul Corriere della Sera e risponde al Maestro Muti sulla chiusura dei Teatri: “Decisione grave e per questo motivo sofferta. Ma necessaria”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un intervento sulle pagine de il Corriere della Sera, ha voluto rispondere al Maestro Muti, che proprio ai microfoni del quotidiano aveva espresso il su dolore per la decisione del governo di chiudere i Teatri e le sale da concerto. Assestando un altro duro colpo ad un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Giuseppe ConteCoronavirus, Conte risponde al Maestro Muti: “Decisione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppeinterviene sul Corriere della Sera ealsulla chiusura dei: “Decisionee per questo motivo sofferta. Ma necessaria”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe, con un intervento sulle pagine de il Corriere della Sera, ha volutore al, che proprio ai microfoni del quotidiano aveva espresso il su dolore per la decisione del governo di chiudere ie le sale da concerto. Assestando un altro duro colpo ad un settore messo in ginocchio dalla pandemia. GiuseppeCoronavirus,al: “Decisione ...

