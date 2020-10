Stasera in tv: “Quo Vado?” su Canale 5 (Di martedì 27 ottobre 2020) Cast e personaggi Checco Zalone: Checco Zalone (se stesso) Eleonora Giovanardi: Valeria Nobili Sonia Bergamasco: dottoressa Sironi Ludovica Modugno: Caterina, madre di Checco Maurizio Micheli: Peppino, padre di Checco Ninni Bruschetta: ministro Magnu Sebastian Duccio: un ricercatore Paolo Pierobon: ricercatore scientifico Lino Banfi: senatore Nicola Binetto Azzurra Martino: Penelope, la fidanzata di Checco Lilia Perno : suocera di Checco Diego Verdegiglio: segretario dottoressa Sironi Francesco Cassano: compagno di squadra Oliviero Corbetta: Presidente Trama e recensione “Quo vado?” racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio ... Leggi su cineblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Cast e personaggi Checco Zalone: Checco Zalone (se stesso) Eleonora Giovanardi: Valeria Nobili Sonia Bergamasco: dottoressa Sironi Ludovica Modugno: Caterina, madre di Checco Maurizio Micheli: Peppino, padre di Checco Ninni Bruschetta: ministro Magnu Sebastian Duccio: un ricercatore Paolo Pierobon: ricercatore scientifico Lino Banfi: senatore Nicola Binetto Azzurra Martino: Penelope, la fidanzata di Checco Lilia Perno : suocera di Checco Diego Verdegiglio: segretario dottoressa Sironi Francesco Cassano: compagno di squadra Oliviero Corbetta: Presidente Trama e recensione “Quo vado?” racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio ...

