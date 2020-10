Shaila Gatta Instagram | incantevole nello studio di Striscia la Notizia | «Sei un fiore!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) La velina mora dila, ha voluto ricordare il consueto appuntamento con il Tg satirico su Canale 5 con un post sudecisamente elettrizzante. Che dire la ballerina continua a regalare forti emozioni ai suoi fan anche sui social. Il suo profilo conta oltre 671 mila followers, i quali ogni giorno rimangono completamente senza parole davanti ai suoi scatti artistici. Il costume di scena della velina non è passato inosservato ai followers, i quali hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. In pochissimo tempo il post ha fatto il pieno di like e commenti. Per lei come sempre solo complimenti. Leggi anche –>, la posa felina accende la fantasia: ...