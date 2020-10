Rubano migliaia di cartelle cliniche e pretendono un riscatto (Di martedì 27 ottobre 2020) per non rivelare l’identità di chi è in cura per problemi mentali La polizia finlandese sta indagando sul furto di migliaia di cartelle cliniche della società privata Vastaamo, che in Finlandia conta 25 centri di psicoterapia. migliaia di pazienti, dopo aver subìto il furto delle proprie … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) per non rivelare l’identità di chi è in cura per problemi mentali La polizia finlandese sta indagando sul furto dididella società privata Vastaamo, che in Finlandia conta 25 centri di psicoterapia.di pazienti, dopo aver subìto il furto delle proprie … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il furto dei dati sensibili riguarda i documenti sanitari della società privata Vastaamo, che gestisce ben 25 centri di psicoterapia nel Paese di 5,5 milioni di abitanti: i ladri chiedono a chi si è s ...

Il furto dei dati sensibili riguarda i documenti sanitari della società privata Vastaamo, che gestisce ben 25 centri di psicoterapia nel Paese di 5,5 milioni di abitanti: i ladri chiedono a chi si è s