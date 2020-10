Processo Tizzani, parla lui in aula: «Io in giardino, Gianna a terra» sgozzata (Di martedì 27 ottobre 2020) Omicidio Gianna Del Gaudio, Antonio Tizzani è l’unico imputato per l’atroce delitto della moglie, professoressa in pensione brutalmente sgozzata in cucina, la notte del 26 agosto 2017. Oggi 27 ottobre al Processo ha parlato proprio lui, 72enne ferroviere in pensione, che si professa innocente e completamente estraneo ai fatti. Processo omicidio Gianna Del Gaudio: parla il marito unico imputato Tizzani è sotto Processo a Bergamo con l’accusa di omicidio volontario e per la prima volta ha parlato davanti al pm Laura Cocucci, titolare dell’inchiesta sul delitto di Seriate. Sì, perché nell’immediatezza dei fatti quando fu convocato per essere ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) OmicidioDel Gaudio, Antonioè l’unico imputato per l’atroce delitto della moglie, professoressa in pensione brutalmentein cucina, la notte del 26 agosto 2017. Oggi 27 ottobre alhato proprio lui, 72enne ferroviere in pensione, che si professa innocente e completamente estraneo ai fatti.omicidioDel Gaudio:il marito unico imputatoè sottoa Bergamo con l’accusa di omicidio volontario e per la prima volta hato davanti al pm Laura Cocucci, titolare dell’inchiesta sul delitto di Seriate. Sì, perché nell’immediatezza dei fatti quando fu convocato per essere ...

