Monza | tegola per Brocchi | lungo stop per Finotto

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Mattiaha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio nel match trae Chievo. Previsto unodi 5-6 mesi per l’attaccanteper il. Il club biancorosso dovrà fare a meno per diversi mesi di Mattia, dopo il grave infortunio al crociato del ginocchio rimediato dall’attaccante nell’ultima gara del campionato di Serie B persa contro il Chievo. Il tecniconon potrà utilizzare il centravanti almeno per cinque mesi, come recita il comunicato ufficiale del: «Mattia, che si era infortunato nel corso della gara di sabato contro il Chievo Verona, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro». Il ...