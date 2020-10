Meno negozi, più internet: gli italiani chiusi in casa scoprono il carrello smart (Di martedì 27 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Sempre più italiani preferiscono acquistare prodotti alimentari online. Con l'incedere della pandemia, il fatturato delle vendite internet per il settore food ha registrato picchi vertiginosi La spesa in epoca Covid diventa smart. È quanto emerge dal report Digital Food Strategy di casaleggio e Associati secondo cui sempre più italiani preferiscono fare acquisti di generi alimentari su internet piuttosto che comperare prodotti nei tradizionali minimarket, o anche grossi ipermercarti, in prossimità della propria abitazione. In conseguenza del recentissimo trend, le aziende operanti nell'alimentare stanno opzionando per modelli di business alternativi investendo, sempre più, nei canali online e negozi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Sempre piùpreferiscono acquistare prodotti alimentari online. Con l'incedere della pandemia, il fatturato delle venditeper il settore food ha registrato picchi vertiginosi La spesa in epoca Covid diventa. È quanto emerge dal report Digital Food Strategy dileggio e Associati secondo cui sempre piùpreferiscono fare acquisti di generi alimentari supiuttosto che comperare prodotti nei tradizionali minimarket, o anche grossi ipermercarti, in prossimità della propria abitazione. In conseguenza del recentissimo trend, le aziende operanti nell'alimentare stanno opzionando per modelli di business alternativi investendo, sempre più, nei canali online e...

La spesa in epoca Covid diventa smart. È quanto emerge dal report Digital Food Strategy di Casaleggio e Associati secondo cui sempre più italiani preferiscono fare acquisti di generi alimentari su int ...

Nel 2020 aumentano del 6% i consumatori multicanale

Per i Digital Bouncers (11,9 milioni, 22%) il digitale ha un ruolo importante nelle fasi pre e post acquisto, ma preferiscono comprare ancora nel negozio fisico. Gli utenti meno digitali ma più ...

