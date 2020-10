Kumbulla: “Ho fatto un errore che potevo evitare sul primo gol, poi ho recuperato” (Di martedì 27 ottobre 2020) Marash Kumbulla, autore del 3-3 finale nella gara contro il Milan, ha parlato nel post gara come riportato dal canale ufficiale della Roma. Queste le parole del difensore albanese al suo secondo gol in maglia giallorossa: “Le palle che arrivano dentro l’area sono interessanti, può essere facile segnare da calcio d’angolo. Ho creduto a quel pallone sul secondo palo ed è andata bene. Posso migliorare in tutto e molto. Ho fatto un errore che potevo evitare sul primo gol di Ibrahimovic, ma poi ho recuperato facendo gol. Ho sempre fatto il centrale in difesa, ma ho sempre avuto il vizio del gol. La qualità non mi è mai mancata, anche se di recente facevo più fatica. Il Verona mi ha dato fiducia subito, a cominciare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Marash, autore del 3-3 finale nella gara contro il Milan, ha parlato nel post gara come riportato dal canale ufficiale della Roma. Queste le parole del difensore albanese al suo secondo gol in maglia giallorossa: “Le palle che arrivano dentro l’area sono interessanti, può essere facile segnare da calcio d’angolo. Ho creduto a quel pallone sul secondo palo ed è andata bene. Posso migliorare in tutto e molto. Hounchesulgol di Ibrahimovic, ma poi ho recuperato facendo gol. Ho sempreil centrale in difesa, ma ho sempre avuto il vizio del gol. La qualità non mi è mai mancata, anche se di recente facevo più fatica. Il Verona mi ha dato fiducia subito, a cominciare ...

