Ilaria Capua | “Bisogna far girare il virus lentamente Un vaccino non c’è”

(Di martedì 27 ottobre 2020) La virologa ha parlato in una lunga intervista a “Corriere della Sera” L’emergenza Corona, purtroppo, continua a tenere banco. Ognuno dice la sua, tra chi parla di possibili vaccini e chi invece mette in discussione le misure proposte dal Governo. In una lunga intervista a “Corriere Della Sera” ha parlato la virologa, spiegando cosa si potrebbe fare per migliorare le condizioni del nostro paese. Tre cose: in primo luogo, arrivare all’immunità di gregge facendoil, perché, se gira troppo velocemente, invece dell’immunità di gregge avremo le pecore morte. Bisogna stare lontani e distanziarsi in modo che l’indice di contagio sia basso, mantenere sotto soglia la circolazione virale ...