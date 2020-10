Il Collegio 5 | Linda Bertollo video

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Su Rai2 va in onda Il5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in uncon regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro troviamo, 14 anni di Ivrea, ha un carattere fuori dagli schemi, risponde sempre e deve avere l’ultima parola su tutto. Frequenta corsi di danza e teatro, ma è un “maschiaccio”: va molto d’accordo con i ragazzi e riscuote presso di loro un certo successo tanto che – precisa – «li lascio sempre io»! Con gli adulti e con i genitori è strafottente; molto sicura di sé, è permalosa, ride tantissimo e parla come la «Littizzetto». Odia la ...