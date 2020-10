“Ho sete”: sull’appennino bolognese 48 castagni parlano (Di martedì 27 ottobre 2020) BOLOGNA – Gli alberi parlano, e non solo nelle storie de ‘Il Signore degli Anelli’. Chiacchierano anche i castagni sull’Appennino bolognese e raccontano che effetto hanno i cambiamenti climatici su di loro e sull’ambiente che li circonda. A farli parlare è una piccola scatola grigia, piena di sensori, che ogni giorno in tempo reale fornisce dati sulla crescita dell’albero, l’acqua prelevata, la Co2 assorbita e persino sul colore delle foglie. In questo modo si può capire appunto sia lo stato di salute della pianta sia le condizioni ambientali della zona. Il progetto si chiama ‘TreeTalker‘ e coinvolge 48 alberi del castagneto didattico-dimostrativo di Granaglione, nel Comune di Alto Reno terme, in provincia di Bologna, di proprietà della Fondazione Carisbo e affidato per la gestione tecnico-scientifica all’Accademia nazionale di Agricoltura. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) BOLOGNA – Gli alberi parlano, e non solo nelle storie de ‘Il Signore degli Anelli’. Chiacchierano anche i castagni sull’Appennino bolognese e raccontano che effetto hanno i cambiamenti climatici su di loro e sull’ambiente che li circonda. A farli parlare è una piccola scatola grigia, piena di sensori, che ogni giorno in tempo reale fornisce dati sulla crescita dell’albero, l’acqua prelevata, la Co2 assorbita e persino sul colore delle foglie. In questo modo si può capire appunto sia lo stato di salute della pianta sia le condizioni ambientali della zona. Il progetto si chiama ‘TreeTalker‘ e coinvolge 48 alberi del castagneto didattico-dimostrativo di Granaglione, nel Comune di Alto Reno terme, in provincia di Bologna, di proprietà della Fondazione Carisbo e affidato per la gestione tecnico-scientifica all’Accademia nazionale di Agricoltura.

