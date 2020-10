Gli anziani non possono uscire? La pensione la ritirano i Carabinieri alle Poste (Di martedì 27 ottobre 2020) Grazie alla convezione che Poste Italiane e Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto nella primavera scorsa, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio però non può essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. I pensionati potranno chiamare direttamente la più vicina Stazione dei Carabinieri o contattare il ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Grazie alla convezione cheItaliane e Arma deihanno sottoscritto nella primavera scorsa, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e riscuotono normalmente lain contanti,chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i. Il servizio però non può essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. I pensionati potranno chiamare direttamente la più vicina Stazione deio contattare il ...

