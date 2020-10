Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio con un saggio e un video su Vogue (Di martedì 27 ottobre 2020) Emily Ratajkowski, con un video diretto da Lena Dunham e un saggio, ha annunciato su Vogue di essere incinta del primo bambino (o bambina). Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio ufficiale è arrivato su Vogue, con un video diretto da Lena Dunham e filmato dalla stessa modella e dal marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 con una cerimonia segretissima. Ad accompagnare la notizia, sulla versione digitale di Vogue, anche un saggio scritto dalla stessa Emily Ratajkowski, che si pone domande sul sesso e sull'identità del bambino che sta per arrivare. "Quando ci ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020), con undiretto da Lena Dunham e un, ha annunciato sudi esseredel primo bambino (o bambina).: l'ufficiale; arrivato su, con undiretto da Lena Dunham e filmato dalla stessa modella e dal marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 con una cerimonia segretissima. Ad accompagnare la notizia, sulla versione digitale di, anche unscritto dalla stessa, che si pone domande sul sesso e sull'identità del bambino che sta per arrivare. "Quando ci ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia.” #EmilyRatajkowski - womanliketay : RT @anikeatable: Notizia di Emily Ratajkowski che non vuole imporre stereotipi di genere al figlio + commenti mamme/persone retrograde e ig… - vincemes70 : RT @HuffPostItalia: Emily Ratajkowski è incinta: 'Il sesso del bambino? Quando avrà 18 anni ce lo farà sapere' - SabatinoAlberto : Ero convinto che Emily Ratajkowski non avrebbe mai avuto dei figli, che non li volesse, che era una rappresentante… - HHHOTINKS : Aspettando che emily ratajkowski arrivi in tendenza.. -