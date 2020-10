Covid, contagi in aumento: per Crisanti è colpa delle Regioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Il virologo di Padova, Andrea Crisanti, si è scagliato ancora una volta contro la disorganizzazione di governo e Regioni. “In questa situazione non ci saremmo dovuti arrivare”. A dirlo è Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri”, su Cusano Italia Tv. Fa riferimento all’andamento dei contagi da … L'articolo Covid, contagi in aumento: per Crisanti è colpa delle Regioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Il virologo di Padova, Andrea, si è scagliato ancora una volta contro la disorganizzazione di governo e. “In questa situazione non ci saremmo dovuti arrivare”. A dirlo è Andrea, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri”, su Cusano Italia Tv. Fa riferimento all’andamento deida … L'articoloin: perproviene da www.meteoweek.com.

