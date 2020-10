Calciomercato Milan, difensore nel mirino - Contatto col club (Di martedì 27 ottobre 2020) In particolare secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' il Milan si sarebbe mosso in anticipo per il centrale ed avrebbe avviato i con Leggi su calciomercato (Di martedì 27 ottobre 2020) In particolare secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' ilsi sarebbe mosso in anticipo per il centrale ed avrebbe avviato i con

Angelredblack1 : #Milan, il lupo perde il pelo ma non il vizio! - Fantacalcio : Milan, Maldini: 'Ecco a che punto siamo con il rinnovo di Donnarumma' - calciomercatoit : ?? Nel posticipo tra #Milan e #Roma sotto la lente è finito l'arbitro #Giacomelli: in diretta col mister Attilio… - ManuFilippone95 : RT @FabioGatto10: Secondo la @Gazzetta_it, il #Milan ha avviato i contatti per #Lovato del #Verona. #calciomercato @la_rossonera @Gazzetta_… - calciomercatoit : ?? #Milan - Contatti con il #Verona per #Lovato ?? #CMITmercato -