Barcellona, i convocati di Koeman per la Juve: assenti Ter Stegen, Coutinho e Piqué (Di martedì 27 ottobre 2020) In vista della gara di domani contro la Juventus, Koeman ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Italia in Champions League. Questi i nomi del Barcellona: Portieri: Neto, Arnau Tenas, Inaki Pena.Difensori: Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo.Centrocampisti: Busquets, Pjanic, Puiq, Sergi Roberto, De Jong, Aleñá.Attaccanti: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao, Ansu Fati, Pedri. CONVOCATORIA#JuveBarça pic.twitter.com/IzQNRRB5tT — FC Barcelona (@FCBarcelona es) October 27, 2020

