Annullati tutti i concerti di Umberto Tozzi a dicembre (Di martedì 27 ottobre 2020) tutti i concerti di Umberto Tozzi a dicembre sono cancellati. A darne l’annuncio, è stato lo stesso artista sui suoi canali social, che si è anche detto rammaricato per la situazione. Queste le parole che ha usato per dare un nuovo appuntamento ai fan, appuntamento che non può avere una data certa. “Mi dispiace con tutto il cuore ragazzi. Sapete quanto entusiasmo e voglia avevo di tornare a suonare con voi e per voi… Ci rivedremo presto, ne sono sicuro”. Le date annullate sono quelle che seguono: 4 dicembre: Torino – Teatro Colosseo5 dicembre: Torino – Teatro Colosseo6 dicembre: Torino – Teatro Colosseo14 dicembre: Bologna – Europauditorium17 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)disono cancellati. A darne l’annuncio, è stato lo stesso artista sui suoi canali social, che si è anche detto rammaricato per la situazione. Queste le parole che ha usato per dare un nuovo appuntamento ai fan, appuntamento che non può avere una data certa. “Mi dispiace con tutto il cuore ragazzi. Sapete quanto entusiasmo e voglia avevo di tornare a suonare con voi e per voi… Ci rivedremo presto, ne sono sicuro”. Le date annullate sono quelle che seguono: 4: Torino – Teatro Colosseo5: Torino – Teatro Colosseo6: Torino – Teatro Colosseo14: Bologna – Europauditorium17 ...

SereJules : @fedeedoscana E' il fulcro di tutto insieme al fatto che quando si dice che va in TILT il SSN non si intende per fo… - MasiWeb : Eventi annullati? A questo link tutti gli aggiornamenti sulle prossime fiere?? - lucapatrone73 : @sebavettels Entrambi annullati causa Covid e anche se dopo molto tempo i soldi mi sono stati restituiti tutti. Dovrebbe funzionare così - IzzoEdo : RT @LaStampa: Al ritorno in Italia ha trovato il lockdown della cultura: “Tutti i concerti annullati, ma molti si dimenticano che noi suoni… - LaStampa : Al ritorno in Italia ha trovato il lockdown della cultura: “Tutti i concerti annullati, ma molti si dimenticano che… -

Ultime Notizie dalla rete : Annullati tutti Annullati tutti gli eventi al Teatro Carlo Felice fino al 24 di novembre LaVoceDiGenova.it Covid, rinviata ad aprile la Borsa mediterranea del Turismo archeologico di Paestum

Il fondatore e direttore Ugo Picarelli spiega: 'Abbiamo ritenuto di non annullare la XXIII edizione e, per assicurare a tutti i protagonisti soprattutto sicurezza, ma anche soddisfazione di risultati, ...

Verona: cancellati Fieracavalli e Jumping 2020

Dal 5 all’8 novembre in programma webinar e contenuti on demand per i 200mila appassionati della community online.

Il fondatore e direttore Ugo Picarelli spiega: 'Abbiamo ritenuto di non annullare la XXIII edizione e, per assicurare a tutti i protagonisti soprattutto sicurezza, ma anche soddisfazione di risultati, ...Dal 5 all’8 novembre in programma webinar e contenuti on demand per i 200mila appassionati della community online.