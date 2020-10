Allarme Serie A: 15 società in difficoltà con gli stipendi, c'è l'idea 'paracadute'. E il Governo fa la sua mossa (Di martedì 27 ottobre 2020) Il mondo del calcio, a cominciare dalla Serie A, è in seria difficoltà: pronto l'intervento del Governo Leggi su 90min (Di martedì 27 ottobre 2020) Il mondo del calcio, a cominciare dallaA,; in seria;: pronto l'intervento del

TuttoMercatoWeb : Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto - HCE__ : RT @TuttoMercatoWeb: Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto - riccardiologo : RT @TuttoMercatoWeb: Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto - saldare86 : RT @TuttoMercatoWeb: Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto - mister_ricci : Le cose sono due, o si tratta di #COVID19 o è un'epidemia di squacquera. Personalmente propendo per la prima ipotes… -