Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO ARDEATINA IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASILINA E IL NODO CON LA A24-TERAMO ANCORA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO. CODE INFATTI IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA TOR CERVARA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA SI STA IN FILA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE ...