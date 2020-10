Ufficiale: Lucchese, torna Lopez sulla panchina (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, può vantare esperienze come vice allenatore della Lazio, in Serie A, oltre a quelle da primo incaricato con Vicenza e Viterbese. Allenatore dal carattere forte e tatticamente preparato, arriva a Lucca dopo aver raggiunto l’accordo con la società rossonera in data odierna. Foto: Logo Lucchese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) La1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni. Mister, giàdei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, può vantare esperienze come vice allenatore della Lazio, in Serie A, oltre a quelle da primo incaricato con Vicenza e Viterbese. Allenatore dal carattere forte e tatticamente preparato, arriva a Lucca dopo aver raggiunto l’accordo con la società rossonera in data odierna. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DaniloFerraioli : Anticipazione confermata! #Lopez torna alla #Lucchese - sportli26181512 : Lucchese, ufficiale il ritorno di Lopez in panchina: Per il tecnico è la terza avventura in rossonero. Prende il po… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Lucchese, in panchina c'è il ritorno di Giovanni Lopez - infoitsport : Lucchese-Juventus Under 23, cambia l'orario: il comunicato ufficiale - infoitsport : Juve Under 23, UFFICIALE: cambia l'orario del match con la Lucchese -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lucchese Lucchese, ufficiale il ritorno di Lopez in panchina Corriere dello Sport Lucchese, ufficiale il ritorno di Lopez in panchina

"La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, ...

Lucchese, in panchina torna Lopez. Terza avventura in rossonero per lui

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, ...

"La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, ...La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, ...