Trono Classico e Trono over, le anticipazioni di uomini e Donne di oggi 26 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale per uomini e Donne. Il popolare programma di Maria De Filippi torna in onda con nuove sorprese e novità. Come spesso succede è difficile capire con esattezza cosa andrà in onda, ma basandosi sulle registrazioni passate è possibile ipotizzare cosa regalerà la puntata odierna. Vediamo quindi le anticipazioni della puntata di uomini e Donne della puntata di oggi lunedì 26 ottobre. Per quanto riguarda il Trono over la protagonista odierna dovrebbe essere Roberta Di Capua. La dama è uscita con Michele, cavaliere molto popolare nel parterre femminile. Tra i due la conoscenza sembra procedere nel modo giusto, ma un particolare infastidirà la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale per. Il popolare programma di Maria De Filippi torna in onda con nuove sorprese e novità. Come spesso succede è difficile capire con esattezza cosa andrà in onda, ma basandosi sulle registrazioni passate è possibile ipotizzare cosa regalerà la puntata odierna. Vediamo quindi ledella puntata didella puntata dilunedì 26. Per quanto riguarda illa protagonista odierna dovrebbe essere Roberta Di Capua. La dama è uscita con Michele, cavaliere molto popolare nel parterre femminile. Tra i due la conoscenza sembra procedere nel modo giusto, ma un particolare infastidirà la ...

italiaserait : Trono Classico e Trono over, le anticipazioni di uomini e Donne di oggi 26 ottobre - zazoomblog : Uomini e Donne e Covid 19 nuovo divieto per il trono classico: niente baci - #Uomini #Donne #Covid #nuovo #divieto - MondoTV241 : Uomini e Donne: il trono classico cambierà definitivamente. Ecco le novità #uominiedonne - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, nell’ultima registrazione Maria De Filippi ha preso una decisione che cambierà il Trono classico! - moscatweet : Se possono mescolare trono classico e trono over possono anche farci fare l’aperitivo. #lockdown -