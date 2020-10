Traffico Roma del 26-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e ben trovati a questo appuntamento sul viale Isacco Newton avvenuto un incidente verso la via Portuense sulla via Appia Nuova incidente tra l’appia Pignatelli e via del Quadraro possibili disagi nelle vicinanze ci sono intanto lavori in corso sul viale Appio Claudio viale chiuso alla circolazione intanto a causa delAbbiamo rallentamenti sulla Casilina sia sulla Prenestina vicino al Raccordo Anulare tra le urine e Mostacciano chiusa viale Borghi verso la Cristoforo Colombo strada chiusa per alberi sulla carreggiata mentre possono provocare disagi le chiusure di via di Torrevecchia e di via di Tor Bella Monaca entrambe chiuse per brevi tratti ma con ilche viene obbligatoriamente deviato In conclusione l’invito restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei ...