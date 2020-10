Traffico Roma del 26-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane disagi sulla via Appia a causa di lavori in corso code tra Ciampino e raccordo anulare sulla tangenziale lavori all’uscita per corso Francia chiusa per chi proviene dallo stadio Olimpico nella zona di Marconi modifiche per la linea 669 nuovo percorso si tratta di quattro fermate tra via della Vasca Navale e viale Marconi sulla linea B della metropolitana mentre prosegue la chiusura della stazione di Castro Pretorio per la fine di novembre sono in programma lavori alla stazione di Policlinico stazione di Policlinico chi sarà chiusa dalla 29 novembre per ...