Stop a cinema e teatri, Di Giorgi: 'Una Netflix per rilanciare lo spettacolo' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stop a cinema e teatri . Fa parte delle misure per limitare la diffusione del Coronavirus contenute nel Dpcm firmato il 25 ottobre dal premier Giuseppe Conte. Gli operatori del settore hanno mostrato ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 ottobre 2020). Fa parte delle misure per limitare la diffusione del Coronavirus contenute nel Dpcm firmato il 25 ottobre dal premier Giuseppe Conte. Gli operatori del settore hanno mostrato ...

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - rtl1025 : ?? Il premier #Conte firma il nuovo #Dpcm: le misure in vigore per un mese. Stop a #bar e #ristoranti alle 18 ma ape… - Agenzia_Ansa : Il #Dpcm conferma la chiusura dei ristoranti alle 18, ma l'apertura la domenica. Resta anche lo stop a cinema, tea… - buoc_noir : RT @beabri: Con le norme del nuovo #DPCM, si fermano di nuovo #cinema e #teatro, e ogni spettacolo aperto al pubblico. Ogni stop delle at… - Think_movies : Box Office Italia: nell’ultima classifica prima del nuovo stop delle sale la commedia “Sul più Bello” conquista la… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cinema Spettacolo non ci sta, Franceschini promette aiuti Agenzia ANSA Coronavirus, musei e cinema chiusi, lettera-appello degli assessori della Cultura al governo

cinema e sale da concerto: «Uno stop ingiustificato che produrrà effetti economici disastrosi per un settore già duramente provato, subito aiuti concreti. Questa misura - scrivono – colpisce ...

Non invitate gente in casa, non uscite: tutte le “forti raccomandazioni” del Dpcm di Conte

Accanto a queste, che comprendono la chiusura al pubblico alle 18 per bar e ristoranti, lo stop a cinema, teatri, palestre e piscine e il divieto di organizzare feste e cerimonie, nel nuovo Dpcm ...

cinema e sale da concerto: «Uno stop ingiustificato che produrrà effetti economici disastrosi per un settore già duramente provato, subito aiuti concreti. Questa misura - scrivono – colpisce ...Accanto a queste, che comprendono la chiusura al pubblico alle 18 per bar e ristoranti, lo stop a cinema, teatri, palestre e piscine e il divieto di organizzare feste e cerimonie, nel nuovo Dpcm ...