Scomparso Piero Giorgi, la famiglia lancia un appello a Chi l'ha Visto: 'Aiutateci, potrebbe essere caduto' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Piero Giorgi è Scomparso dalla sua abitazione nel quartiere di Axa Malafede, a Roma il pomeriggio del 24 ottobre alle 16.30. Da diversi giorni il 67enne manca da casa e la famiglia ha rinnovato l'... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020)dalla sua abitazione nel quartiere di Axa Malafede, a Roma il pomeriggio del 24 ottobre alle 16.30. Da diversi giorni il 67enne manca da casa e laha rinnovato l'...

PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Scomparso a Roma: Avete incontrato Piero? In diretta dagli inviati di 'Chi l'ha visto?'. Le telecamere di una pizzeria… - SiracusaKetty : RT @chilhavistorai3: Scomparso a Roma: Avete incontrato Piero? In diretta dagli inviati di 'Chi l'ha visto?'. Le telecamere di una pizzeria… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma Piero Giorgi #scomparso, la famiglia lancia un appello a Chi l'ha Visto: «Aiutateci, potrebbe essere caduto» https://t.c… - Lauradiroma1 : RT @leggoit: #Roma Piero Giorgi #scomparso, la famiglia lancia un appello a Chi l'ha Visto: «Aiutateci, potrebbe essere caduto» https://t.c… - Simo07827689 : RT @chilhavistorai3: Scomparso a Roma: Avete incontrato Piero? In diretta dagli inviati di 'Chi l'ha visto?'. Le telecamere di una pizzeria… -