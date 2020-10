Salvini: “Nessuno crede alle promesse di Conte, sindaci e polizia sono stanchi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dobbiamo tutelare soprattutto i piccoli comuni, dove vive circa l’80% degli italiani. Un conto è chiudere un bar, un teatro o una palestra a Milano e un conto è farlo in un comune piccolo dove magari c’è un solo bar, un solo teatro e una sola palestra. Il 70% degli italiani vive in comuni con meno di 5.000 abitanti e gli chiudi l’unica pizzeria, l’unica piscina, l’unico cinema o l’unico bar? Oltre al danno economico c’è anche il danno sociale e morale fatto da chi per decreto chiude indistintamente anche in zone dove non c’è il problema sanitario. I sindaci dei piccoli centri sono giustamente arrabbiati e si stanno attrezzando“. Queste sono le parole d’esordio di Matteo Salvini, rilasciate ai microfoni di ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dobbiamo tutelare soprattutto i piccoli comuni, dove vive circa l’80% degli italiani. Un conto è chiudere un bar, un teatro o una palestra a Milano e un conto è farlo in un comune piccolo dove magari c’è un solo bar, un solo teatro e una sola palestra. Il 70% degli italiani vive in comuni con meno di 5.000 abitanti e gli chiudi l’unica pizzeria, l’unica piscina, l’unico cinema o l’unico bar? Oltre al danno economico c’è anche il danno sociale e morale fatto da chi per decreto chiude indistintamente anche in zone dove non c’è il problema sanitario. Idei piccoli centrigiustamente arrabbiati e si stanno attrezzando“. Questele parole d’esordio di Matteo, rilasciate ai microfoni di ...

