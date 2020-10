Roma | escursionista disperso nei boschi di Fonte del Piccione | ricerche in corso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalle ore 16.30 circa, sono inledi unda parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. L’uomo si sarebbe perso nedidel, in località Vallepietra, in provincia di. Sul posto si sono recate la squadra 14 A dei Vigili dei Fuoco di Subiaco, il nucleo SAF, la squadra TAS e l’elicottero 57 dei Vigili del Fuoco. Da quanto si apprende la persona dispersa avrebbe perso l’orientamento rispetto al punto in cui ha lasciato la propria autovettura, tra Jenne e Monte Livata. Lesono tuttora in. su Il Corriere della Città.