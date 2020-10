Ranking Wta aggiornato al 26 ottobre: Sabalenka punta la top 10, Giorgi prima azzurra (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 26 ottobre, dopo la conclusione del Wta di Ostrava 2020. La vittoria ceca di Aryna Sabalenka contro la connazionale Victoria Azarenka l’ha proiettata a un passo dalla top ten, esattamente in undicesima posizione a 35 punti di distanza da Serena Williams. Scende di due posizioni Camila Giorgi, prima azzurra in classifica generale, attualmente settantaseiesima. Ranking WTA 2020 (aggiornato AL 26 ottobre) Ashleigh Barty 8717 Simona Halep 7255 Naomi Osaka 5780 Sofia Kenin 5760 Elina Svitolina 5260 Karolina Pliskova 5205 Bianca Andreescu 4555 Petra Kvitova 4516 Kiki Bertens 4505 Serena Williams 4080 Aryna Sabalenka 4045 13. Victoria Azarenka 3427 76. Camila ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) IlWtaa lunedì 26, dopo la conclusione del Wta di Ostrava 2020. La vittoria ceca di Arynacontro la connazionale Victoria Azarenka l’ha proiettata a un passo dalla top ten, esattamente in undicesima posizione a 35 punti di distanza da Serena Williams. Scende di due posizioni Camilain classifica generale, attualmente settantaseiesima.WTA 2020 (AL 26) Ashleigh Barty 8717 Simona Halep 7255 Naomi Osaka 5780 Sofia Kenin 5760 Elina Svitolina 5260 Karolina Pliskova 5205 Bianca Andreescu 4555 Petra Kvitova 4516 Kiki Bertens 4505 Serena Williams 4080 Aryna4045 13. Victoria Azarenka 3427 76. Camila ...

Ostrava, 16:38

Nella finale tutta bielorussa del "J&T Banca Ostrava Open 2020", nuovo torneo Wta Premier, disputato sul veloce indoor ...

