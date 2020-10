Ranking Atp aggiornato al 26 ottobre 2020: Schwartzman vola, Sinner top 40 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 ottobre 2020, dopo il termine dei 250 di Anversa e Colonia 2, così come del 500 di Vienna. Cattive sensazioni per Matteo Berrettini, il quale rischia di restar fuori dalla corsa verso le Finals di Londra: la finale tedesca di Diego Schwartzman ha conferito preziosi punti all’argentino, distante 144 punti da Andrey Rublev. Ottime prestazioni e nuovamente posizioni guadagnate dall’altoatesino Jannik Sinner, sconfitto solo dal vittorioso Alexander Zverev a Colonia. Ranking ATP 2020 (aggiornato AL 26 ottobre) Novak Djokovic 11.740 Rafael Nadal 9.850 Dominic Thiem 9.125 Roger Federer 6.630 Stefanos Tsitsipas 5.925 Daniil Medvedev 5.890 Alexander Zverev ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) IlAtpa lunedì 26, dopo il termine dei 250 di Anversa e Colonia 2, così come del 500 di Vienna. Cattive sensazioni per Matteo Berrettini, il quale rischia di restar fuori dalla corsa verso le Finals di Londra: la finale tedesca di Diegoha conferito preziosi punti all’argentino, distante 144 punti da Andrey Rublev. Ottime prestazioni e nuovamente posizioni guadagnate dall’altoatesino Jannik, sconfitto solo dal vittorioso Alexander Zverev a Colonia.ATPAL 26) Novak Djokovic 11.740 Rafael Nadal 9.850 Dominic Thiem 9.125 Roger Federer 6.630 Stefanos Tsitsipas 5.925 Daniil Medvedev 5.890 Alexander Zverev ...

livetennisit : Ranking ATP: Ugo Humbert si avvicina alla top 30 - vitasportivait : ?? #Tennis | #EuropeanOpen Trionfa Ugo #Humbert ???? ad Anversa. Il francese supera 6-1 7-6(4) Alex #DeMinaur ???? e v… - infoitsport : Classifica Atp Live: Sinner, nuovo best ranking. La top-40 si avvicina - apicella57 : RT @lorenzofares: Diciamolo, non è stato il miglior #Sinner ????: purtroppo dopo una grande partenza Jannik col passare dei minuti ha perso i… - lorenzofares : Diciamolo, non è stato il miglior #Sinner ????: purtroppo dopo una grande partenza Jannik col passare dei minuti ha p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Atp Ranking ATP: Djokovic ha fatto più punti di tutti nel 2020 Ubi Tennis Zverev si prende la rivincita Jannik Sinner cade in due set

Grazie a questa semifinale Jannik da lunedì salirà al numero 43 ATP, firmando un altro best ranking.

Classifica Atp Live: Sinner, nuovo best ranking. La top-40 si avvicina

Nel primo set Sinner allunga per primo, trovando il break nel quarto game, portandosi fino al 4-1 non pesante, ma arriva la reazione di Zverev, che… Leggi ...

Grazie a questa semifinale Jannik da lunedì salirà al numero 43 ATP, firmando un altro best ranking.Nel primo set Sinner allunga per primo, trovando il break nel quarto game, portandosi fino al 4-1 non pesante, ma arriva la reazione di Zverev, che… Leggi ...