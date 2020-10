Pugilato | Irma testa positiva al Covid

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ho sempre rispettato le regole, eppure l’ho preso: sono, questo virus è insidioso, nessuno è immune. Per fortuna sto bene, ho solo perso gusto e olfatto”., pugile azzurra salita sul ring anche alle Olimpiadi di Rio 2016, ha annunciato così la sua positività al tampone ai microfoni dell’Ansa. “Non si deve mollare, e occorre continuare ad allenarsi, sempre rispettando le regole – ha aggiunto la-. Le restrizioni sono importanti per tenere a bada il virus ma noi senza preparazione e match non possiamo stare”.