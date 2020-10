Nuove Restrizioni, La Scrittrice Tamaro: Governo Privo di Discernimento (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Scrittrice Susanna Tamaro critica duramente le Nuove Restrizioni e lo scarso Discernimento del Governo. “In tutti questi mesi non ho mai voluto intervenire sulla difficile emergenza che sta attraversando il nostro Paese” esordisce la Scrittrice. “Ma dopo aver sentito il premier Conte proclamare che il futuro dell’ epidemia dipenderà unicamente dai nostri comportamenti, ho … Leggi su youreduaction (Di lunedì 26 ottobre 2020) LaSusannacritica duramente lee lo scarsodel. “In tutti questi mesi non ho mai voluto intervenire sulla difficile emergenza che sta attraversando il nostro Paese” esordisce la. “Ma dopo aver sentito il premier Conte proclamare che il futuro dell’ epidemia dipenderà unicamente dai nostri comportamenti, ho …

GiovanniToti : Il Governo ha firmato nella notte il nuovo Decreto con ulteriori restrizioni. Vista la situazione sanitaria nuove m… - team_world : Da domani entra in vigore il nuovo #Dpcm. Oggi #25ottobre la conferenza stampa di Giuseppe Conte. ? Ecco le NUOVE R… - RaiNews : #Coronavirus, oltre 17mila casi in #Svizzera: 'Nuove restrizioni in vigore per mesi' - infoiteconomia : Dpcm, allarme delle imprese per le nuove restrizioni: il governo studia dei sussidi - romi_andrio : RT @il_piccolo: In vigore da oggi le nuove restrizioni ai valichi sloveni, scattano i primi controlli. Le persone provenienti da Paesi o re… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove Restrizioni Nuove restrizioni per bar e ristoranti, stop a cinema e teatri, piscine e palestre Altalex Cig, dote da 5-7 miliardi per la proroga al 31 gennaio

Nel decreto “Novembre” o “Risparmio” a cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni, la dote per la nuova proroga fino al 31 gennaio ... vista dell’acuirsi della crisi sanitaria e delle restrizioni ...

Elezioni commercialisti (5 e 6 novembre) a rischio causa Covid

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Le restrizioni governative per limitare la diffusione ... dovrebbero portare alla scelta della nuova guida del Consiglio nazionale della categoria professionale): le ...

Nel decreto “Novembre” o “Risparmio” a cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni, la dote per la nuova proroga fino al 31 gennaio ... vista dell’acuirsi della crisi sanitaria e delle restrizioni ...(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Le restrizioni governative per limitare la diffusione ... dovrebbero portare alla scelta della nuova guida del Consiglio nazionale della categoria professionale): le ...