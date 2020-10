Milan Roma 1-0 LIVE: Ibra porta subito in vantaggio i rossoneri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allo Stadio Meazza, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Milan e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Meazza”, Milan e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Roma 1-0 MOVIOLA 2′ Gol del Milan – Rafael Leao sorprende la Roma con un lob morbido a servire Ibra che supera Mirante con lo stop e deposita in rete 4′ Occasione per il Milan – Calhanoglu prova a pescare nuovamente Ibra in area, libera Kumbulla anticipando lo svedese Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allo Stadio Meazza, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Meazza”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 2′ Gol del– Rafael Leao sorprende lacon un lob morbido a servireche supera Mirante con lo stop e deposita in rete 4′ Occasione per il– Calhanoglu prova a pescare nuovamentein area, libera Kumbulla anticipando lo svedese Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - el_marrano : RT @Reverendo_80: Il guardalinee di Milan Roma giocava a calcio con me ed era di uno scarso che non vi rendete conto, ma è li. La vita è in… - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??#MilanRoma è anche #Ibrahimovic contro #Dzeko ??I numeri dei due attaccanti a confronto -