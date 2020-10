Medici, se ora si trovano in difficoltà è anche per l’anacronistico regolamento dell’Ordine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Carissimo Luciano De Crescenzo, ogni volta che mi bloccano in lockdown a Napoli penso sempre a te che oggi riposi in pace sul mare della splendida Costiera Amalfitana di nuovo a me preclusa (provincia di Salerno). Lucia’, che amarezza leggere e riscontrare in piena seconda ondata pandemica da Covid-19 che i Medici da Milano a Napoli, con voce fioca e soprattutto da “sudditi” della politica, non riescono a fare sentire la propria voce da combattenti di prima linea in questa pandemia. Quanti Medici sono già morti nella prima ondata per la mancanza di dispositivi individuali da 0,25 cent come le mascherine, per esempio. Eppure la colpa di questa terribile e mortale sudditanza senza possibilità di un valido contrasto alla politica, da Milano a Napoli, a mio parere risiede innanzitutto nella carenza di “peso” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Carissimo Luciano De Crescenzo, ogni volta che mi bloccano in lockdown a Napoli penso sempre a te che oggi riposi in pace sul mare della splendida Costiera Amalfitana di nuovo a me preclusa (provincia di Salerno). Lucia’, che amarezza leggere e riscontrare in piena seconda ondata pandemica da Covid-19 che ida Milano a Napoli, con voce fioca e soprattutto da “sudditi” della politica, non riescono a fare sentire la propria voce da combattenti di prima linea in questa pandemia. Quantisono già morti nella prima ondata per la mancanza di dispositivi individuali da 0,25 cent come le mascherine, per esempio. Eppure la colpa di questa terribile e mortale sudditanza senza possibilità di un valido contrasto alla politica, da Milano a Napoli, a mio parere risiede innanzitutto nella carenza di “peso” ...

