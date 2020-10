Matteo Renzi a TPI contro Franceschini: “Come fa Dario a non capire che il problema non sono i teatri ma le metro?” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Come fa Dario a non capire che il problema non sono i teatri ma le metropolitane?”. Se lo chiede Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, parlando con TPI. Il “Dario” destinatario dell’osservazione, come è facile intuire, è Dario Franceschini, ministro dei Beni e le Attività culturali. Renzi non condivide la decisione di chiudere teatri e cinema (almeno fino al 24 novembre) assunta con l’ultimo Dpcm anti-Covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Così come non condivide la decisione di imporre a bar e ristoranti di abbassare le serrande alle ore 18. “Su quali basi scientifiche sono state ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Come faa nonche ilnonma le metropolitane?”. Se lo chiede, senatore e leader di Italia Viva, parlando con TPI. Il “” destinatario dell’osservazione, come è facile intuire, è, ministro dei Beni e le Attività culturali.non condivide la decisione di chiuderee cinema (almeno fino al 24 novembre) assunta con l’ultimo Dpcm anti-Covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Così come non condivide la decisione di imporre a bar e ristoranti di abbassare le serrande alle ore 18. “Su quali basi scientifichestate ...

