Mank | David Fincher | Volevo che sembrasse uscito dalla cantina di Martin Scorsese

David Fincher ha svelato il lavoro su suono e immagine realizzato per ottenere l'effetto di invecchiamento necessario per Mank, tanto da farlo somigliare a una pellicola uscita dalla cantina di Martin Scorsese. David Fincher aveva un'idea ben precisa sull'aspetto che doveva avere Mank, doveva sembrare infatti che il film sembrasse uscito dalla cantina di Martin Scorsese. Girato in un elegantissimo bianco e nero, Mank è ambientato tra gli anni '30 e '40 a Hollywood e racconta le vicissitudini dello sceneggiatore di Quarto potere, Herman J. Mankiewicz.

