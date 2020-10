Live Milan-Roma 2-1: vantaggio di Saelemaekers (Di lunedì 26 ottobre 2020) Live Milan-Roma, diretta da San Siro per il posticipo della quinta giornata. Fonseca ripropone Karsdorp dal primo minuto e conferma Kumbulla al centro della difesa. Pioli recupera... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020), diretta da San Siro per il posticipo della quinta giornata. Fonseca ripropone Karsdorp dal primo minuto e conferma Kumbulla al centro della difesa. Pioli recupera...

siamo_la_Roma : ?? #MilanRoma 2-1 (47') ?? Gol di #Saelemaekers. Grande azione di #Leao che serve il belga solo in area: rossoneri a… - fcin1908it : LIVE - Milan-Roma 2-1: Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri - siamo_la_Roma : ?? Al via la ripresa di #MilanRoma ?? Seguila sul nostro sito #ASRoma - infoitsport : LIVE Milan-Roma - Probabile formazione: Karsdorp a destra, Pellegrini confermato a centrocampo. Nel Milan si va ver… - infoitsport : LIVE Milan-Roma 1-1 - Palo colpito dai rossoneri. VIDEO! -