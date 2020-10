Juventus, ore decisive per Ronaldo: Messi lo aspetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus, dopo l’1-1 interno contro il Verona, prepara l’impegno di Champions League contro il Barcellona di mercoledì. Poco tempo per recriminare sui punti persi, su cui è pesata anche l’assenza di Cristiano Ronaldo nella formazione iniziale di Andrea Pirlo. Crotone, Dinamo Kiev e scaligeri sono finora le tre partite saltate da CR7 per colpa del Covid, che rischia ora di tenerlo fermo ai box anche per la prossima gara. L’avversario per Ronaldo non è un club qualunque, ma gli acerrimi rivali del suo trascorso nel Real Madrid e capitanati da quel Leo Messi insieme al quale da dieci anni domina la scena del calcio mondiale. Il primo confronto tra i due avvenne proprio in Italia, a Roma, nella finale di Champions vinta dalla Pulce sul Manchester United del ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La, dopo l’1-1 interno contro il Verona, prepara l’impegno di Champions League contro il Barcellona di mercoledì. Poco tempo per recriminare sui punti persi, su cui è pesata anche l’assenza di Cristianonella formazione iniziale di Andrea Pirlo. Crotone, Dinamo Kiev e scaligeri sono finora le tre partite saltate da CR7 per colpa del Covid, che rischia ora di tenerlo fermo ai box anche per la prossima gara. L’avversario pernon è un club qualunque, ma gli acerrimi rivali del suo trascorso nel Real Madrid e capitanati da quel Leoinsieme al quale da dieci anni domina la scena del calcio mondiale. Il primo confronto tra i due avvenne proprio in Italia, a Roma, nella finale di Champions vinta dalla Pulce sul Manchester United del ...

tvdellosport : Adesso a #CalcioWeekendLive: ?? La #Juventus non sa più vincere in campionato: pari contro il #Verona ?? #SerieA, tu… - forumJuventus : #JuveVerona, domenica ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Morata in avanti e Kulusevski alle spal… - MattiaVitale9 : Nelle prossime ore lancerò un canale YouTube chiamato JURadio. Parlerò di Juventus mediante dirette e podcast regis… - infoitsport : TOP NEWS ore 24 - Juventus fermata dal Verona. Spadafora: 'In A non rispettato il protocollo' - M9Michele : RT @tvdellosport: Adesso a #CalcioWeekendLive: ?? La #Juventus non sa più vincere in campionato: pari contro il #Verona ?? #SerieA, tutti i… -