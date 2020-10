Insegnante Muore in Casa per un Malore, il Figlio Disperato Non Regge al Dolore e si Suicida (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dramma nel Cremonese, una donna di 78 anni ed il Figlio di 52 sono entrambi morti a distanza di poche ore. La donna di 78 anni sarebbe morta nel sonno, il Figlio non appena scoperto la cosa non avrebbe retto il Dolore e avrebbe deciso di Suicidarsi. La notizia ha scioccato il paesino in provincia … Leggi su youreduaction (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dramma nel Cremonese, una donna di 78 anni ed ildi 52 sono entrambi morti a distanza di poche ore. La donna di 78 anni sarebbe morta nel sonno, ilnon appena scoperto la cosa non avrebbe retto ile avrebbe deciso dirsi. La notizia ha scioccato il paesino in provincia …

Una anziana donna, ex insegnante di Cremona, è deceduta a seguito di un malore, il figlio non ha retto al dolore e si è suicidato.

