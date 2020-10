Il Cile chiede la riforma della Costituzione: 78,3% di sì al referendum (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata storica per il Cile, che avrà una nuova Costituzione che supererà quella ereditata dalla dittatura di Pinochet. Ieri, infatti, si è tenuto il referendum indetto quasi un anno fa dal ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata storica per il, che avrà una nuovache supererà quella ereditata dalla dittatura di Pinochet. Ieri, infatti, si è tenuto ilindetto quasi un anno fa dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Cile chiede Cile: nel plebiscito di ieri il 78% manda in soffitta la Costituzione di Pinochet. Franco Gaviria, "giornata storica" Servizio Informazione Religiosa Nuovi cardinali: mons. Aós (Santiago del Cile), “aiutatemi con le vostre preghiere. Lavorare tutti i giorni per la pace”

"Chiedo a tutti voi di aiutarmi con le vostre preghiere". Lo ha affermato, in un breve video diffuso dall'arcidiocesi di Santiago del Cile, l'arcivescovo Celestino Aós, nell'apprendere "la nomina del ...

Il Cile cancellerà la Costituzione di Pinochet

Il referendum su cui si sono espressi i cileni chiedeva di decidere se scrivere e adottare ... o respingere il testo della nuova Costituzione. – Leggi anche: In Cile ci sono state nuove proteste ...

