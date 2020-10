Grande Fratello Vip 5: Telemaco pronto a lasciare Guenda Goria in diretta? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Guenda Goria che sta conquistando tutti con la sua semplicità. La ragazza è finita al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con un certo Telemaco Dell’Aquila di circa 50 anni, il quale avrebbe lasciato la sua famiglia per stare con lei. Nonostante la disapprovazione della madre Maria Teresa Ruta, la Goria ha sostenuto di voler continuare la love story. Sta di fatto che nel prossimo appuntamento potrebbe ricevere una brutta notizia. GF Vip: Telemaco vuole lasciare Guenda? Sta facendo molto discutere la storia tra Guenda Goria e Telemaco ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un delle concorrenti più amate della quinta edizione delVip è sicuramenteche sta conquistando tutti con la sua semplicità. La ragazza è finita al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con un certoDell’Aquila di circa 50 anni, il quale avrebbe lasciato la sua famiglia per stare con lei. Nonostante la disapprovazione della madre Maria Teresa Ruta, laha sostenuto di voler continuare la love story. Sta di fatto che nel prossimo appuntamento potrebbe ricevere una brutta notizia. GF Vip:vuole? Sta facendo molto discutere la storia tra...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - SevenValaw : RT @axxocean: Stefania “ mi piacerebbe conoscere tua mamma “ Tommaso “ amore ma ovvio che te la faccio conoscere, poi noi ci vedremo anche… - blvckrc : RT @magicawaitsforu: Tommaso: ciao sono Tommaso Zorzi ho 25 anni e sono venuto al grande fratello per cercare l'amore. Francesco: e l'hai t… -